Мосгорсуд смягчил приговор участнику несанкционированной акции Подкопаеву

Мосгорсуд смягчил приговор участнику несогласованной акции 27 июля в столице Ивану Подкопаеву с трех до двух лет колонии.

«Признать смягчающим обстоятельством возмещение ущерба, смягчить назначенное наказание до двух лет колонии общего режима, в остальной части оставить приговор без изменений», – передает РИА «Новости» решение судьи Елены Лавровой.

По просьбе Подкопаева его защитником стал отец, а мать выступила в качестве свидетеля. В ходе выступлений они заявили, что сын возместил двум потерпевшим полицейским компенсацию за причиненный вред – по 15 тыс. рублей каждому, а также перечислил 10 тыс. рублей в благотворительный фонд «Подари жизнь», дабы «загладить вину перед обществом».

Прокурор в свою очередь просил оставить решение суда первой инстанции в силе и отклонить апелляционные жалобы, изменив решение лишь в части зачета дней, проведенных в СИЗО.

Ранее в среду Подкопаев отказался от признания вины.

До этого Тверской суд приговорил 25-летнего Подкопаева к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за «применение насилия в отношении представителя власти».

Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве были арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.