Осужденный за участие в несанкционированной акции Подкопаев отказался от признания вины

Приговоренный к трем годам колонии по делу о беспорядках в Москве Иван Подкопаев отказался от признательных показаний на заседании Мосгорсуда.

«Я изменил свою позицию, я считаю себя невиновным», – приводит ТАСС слова обвиняемого.

Подкопаев также отказался от своего адвоката Николая Фомина, который представлял его интересы в суде первой инстанции и заявил отводы прокурору и судье в связи с их возможной заинтересованностью в исходе дела. Отводы были отклонены.

По версии следствия, Подкопаев распылил газовый баллончик в сотрудников полиции и росгвардейцев. В результате двое военнослужащих получили химические ожоги слизистой глаз. Сначала Подкопаев признал вину, дело рассматривалось в особом порядке.

Тверской суд приговорил 25-летнего Подкопаева к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за «применение насилия в отношении представителя власти».

Напомним, всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве были арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.