Роскосмос запатентовал спутник-невидимку

Представители Роскосмоса продемонстрировали патент на технологию орбитального аппарата, умеющего скрываться от спутников-шпионов.

Как пишет «Ридус», скрываться спутник способен благодаря тому, что может быстро менять свою форму, если обнаружит рядом другие объекты. Таким образом, он сможет выполнять свои исследования, не боясь слежки.

Менять форму можно будет постоянно, а после того, как опасность минует, аппарат снова примет изначальное положение.

Такие «прятки» возможны из-за того, что спутник будет оснащен солнечными панелями, способными превратиться из плоской конструкции в полусферу, что поможет уменьшить площадь поверхности и тем самым снизить отражаемость солнечных лучшей от аппарата.

Полусферы солнечных батарей экранируют космический аппарат, так что его отражательные характеристики по отношению к зондирующему лазерному излучению аппарата–инспектора снизятся.

Напомним, в июне 2012 года Соединенные Штаты отправили на орбиту с авиабазы ВВС на мысе Канаверал в штате Флорида ракету Delta IV со сверхсекретным разведывательным спутником-невидимкой, предназначенного для радиоперехвата и считывания телеметрических данных во время испытаний баллистических ракет.

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