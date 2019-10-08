МЧС в Москве проверило «радиоактивный» поезд из Германии

В столичном главке МЧС сообщили, что прибывший из Германии поезд, в одном из вагонов которого было зафиксировано превышение уровня радиации, не опасен для пассажиров.

Лаборатории МЧС Москвы и «Радон» провели замеры в вагоне поезда. Угрозы здоровью пассажиров не обнаружено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Ранее сообщалось, что на Белорусский вокзал в Москве прибыл поезд, в одном из вагонов которого замечено многократное превышение радиационного фона.