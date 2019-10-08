Путин провел совещание с Совбезом России по ситуации в Сирии

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России сложившуюся в Сирии ситуацию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Участники совещания подробно обсудили ситуацию в Сирии в контексте обострения на северо-востоке страны», – пояснил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что участники беседы обменялись мнениями в связи с началом работы конституционного комитета Сирии.

«Было отмечено, что на данном этапе всем важно избегать каких-либо действий, способных создать препятствия мирному урегулированию в Сирии», – подчеркнул Песков.

На совещании присутствовали премьер Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Напомним, в минувшую субботу президент Турции Тайип Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию в приграничных районах Сирии. В связи с этим заявлением Кремль призвал Турцию соблюдать суверенитет Сирии.

В понедельник ВВС Турции атаковали штаб курдских формирований, входящих в коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС), в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке.