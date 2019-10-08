Уровень доступности ипотечного жилья в России достиг исторического максимума

В России уровень доступности жилья, отражающий количество квадратных метров, которые заемщик может приобрести в ипотеку, расходуя на погашение долга половину зарплаты, на 1 июля достиг исторического максимума, сообщается в материалах Банка России.

«Высокий уровень кредитной активности в ипотечном сегменте кредитования обусловлен сохраняющейся доступностью приобретения жилой недвижимости в кредит. Уровень доступности жилья может быть оценен индексом доступности жилья, который отражает количество квадратных метров, которые заемщик может приобрести в ипотеку, расходуя на обслуживание долга половину заработной платы. В настоящее время индекс находится на исторически максимальном уровне (35,7 кв. м на 1 июля 2019 г.)», – сообщает ТАСС со ссылкой на материалы регулятора.

Ранее в Центробанке обеспокоились ростом цен на жилье, отметив, что рост ипотечного кредитования должен идти параллельно с ростом жилищного строительства.