В Nissan назначили нового главу компании

Японская компания Nissan назначила нового главного исполнительного директора вместо Хирото Саикавы, который ушел в отставку в сентябре после финансового скандала. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил председатель совета директоров концерна Ясуси Кимура.

Главой компании станет Макото Утида, который ранее занимал должность старшего исполнительного директора.

«Сегодня мы провели заседание акционеров и приняли решение назначить господина Утиду на пост главного исполнительного директора. Мы считаем, что он подходит для этой работы и будет в дальнейшем продвигать интересы компании. Официально в свою должность он вступит с 1 января 2020 года», – цитирует Кимуру ТАСС.



Напомним, Карлос Гон и Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Гон не задекларировал размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более 80 млн долларов) в качестве председателя совета директоров Nissan и переложил на корпорацию свои личные убытки от неудачных финансовых операций. В апреле Гон был исключен из совета директоров Nissan.