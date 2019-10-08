Пушков заявил о непонимании Европой последствий выхода США из ДРСМД

В Европе до конца не осознают негативные последствия выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСДМ), заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«В Европе не совсем понимают последствия выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности... Нас успокаивают, что это связано с озабоченностью США действиями Китая, наращиванием его ядерных вооружений. Но... как только они (ракеты, – прим. ВЗГЛЯД) появляются, их сразу пытаются где-то разместить», – сказал Пушков на международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» в Минске, передает РИА «Новости».

Он добавил, что дело может начаться «в Азии, а потом закончится в Европе, и тогда страны вернутся к ядерному противостоянию середины 80-х годов».

Пушков подчеркнул, что Россия заморозила участие в ДРСМД в ответ на решение США, однако при этом действие договора не прекратила. «Если США сочтут нужным в него вернуться, то и мы автоматически вернемся в договор», – сказал он.

Сенатор напомнил о российском предложении странам НАТО ввести мораторий на размещение ракет в Европе, которое не было принято. Он также поддержал инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении широких переговоров по этой теме. «Почему страны НАТО отвергают ее с порога? Нам не хватает здравого смысла», – добавил Пушков.

2 августа Договор прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из ДРСМД. Президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон использовал для этого надуманный предлог, а также пообещал зеркально отвечать на разработку американских ракет.

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