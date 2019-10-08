Кремль назвал ротацию губернаторов «нормальным процессом»

Ротация губернаторов российских регионов – это нормальный процесс, который происходил и будет происходить, но Кремль никогда не анонсирует отставки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы никогда кадровые какие-то перестановки не анонсируем, не будем это делать и на этот раз. В губернаторском корпусе постоянно происходит ротация. Это нормальный процесс. Происходит обновление губернаторского корпуса. Наверняка оно будет происходить и дальше. Но называть кого-то конкретно, скажем так, наиболее вероятными фигурами для отставки я бы не стал», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать информацию СМИ о грядущих отставках губернаторов, в том числе главы ХМАО Натальи Комаровой.

Ранее во вторник газета «Коммерсант» писала, что во второй половине октября может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы, где в 2020 году должны пройти выборы глав.

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