В ФБР назвали «самого продуктивного» серийного убийцу в истории США

Серийный убийца, признавшийся в 93 преступлениях, признан ФБР «самым продуктивным» убийцей в истории США, сообщает New York Post.

Согласно заявлению ФБР, 79-летний Сэмюэль Литтл признался в совершении 93 убийств в период с 1970 по 2005 годы, большинство его жертв были женщины. ФБР подтвердило причастность Литтла к 50 убийствам, однако аналитики ведомства считают, что его признания в остальных 43 убийствах «заслуживают доверия», передает РИА «Новости».

По данным издания, в 2014 году Сэмюэль Литтл был осужден за три убийства, и приговорен к пожизненному заключению.

«Несмотря на то, что он уже находится в тюрьме, ФБР считает, что важно добиваться справедливости для каждой жертвы – закрывать все возможные дела», – заявила криминалистка ведомства Кристи Палаццоло.

Напомним, в ноябре 2017 года умер американский серийный убийца Чарльз Мэнсон.