Стало известно о самой масштабной передислокации войск США в Европу за 25 лет

Весной 2020 года США в Европе проведут масштабные учения, в ходе которых планируется отправить 20 тыс. военнослужащих через Атлантический океан. Это станет «самой большой передислокацией войск в Европу за последние 25 лет», пишет газета Spiegel.

Учения будут носить название Defender 2020 («Защитник-2020»), их целью является повышение боеготовности стран НАТО и сдерживание вероятного противника, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания.

Всего в маневрах задействуют 37 тыс. солдат из 19 стран, военных отправят в Польшу и страны Балтии, территория Германии станет логистическим центром на время учений.

Эти планы раскритиковала Левая партия Германии. «Эти учения вызовут реакцию российской стороны, что неизбежно приведет к дальнейшей эскалации», – сказал член комитета бундестага по обороне Александр Ной. Политик заявил, что Германии не нужно участвовать в маневрах и предоставлять территорию страны для их проведения.

В сентябре в Латвии стартовали международные учения НАТО «Серебряная стрела – 2019», участники которых отрабатывали планирование и проведение оборонных операций.

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