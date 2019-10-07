Глава Алтая вступился за возившего детей на соревнования на своей машине тренера

Глава республики Алтай Олег Хорохордин назвал несправедливым увольнение тренера по самбо в Усть-Коксинском районе Амаду Аратина, который возил детей на соревнования на своем автомобиле.

Ранее местные жители возмутились увольнением тренера и обратились к Хорохордину. По их словам, занятия по самбо были единственной спортивной секцией в селе. Чиновники же заявили, что тренер нарушал правила перевозки детей.

«Я сам с детства занимаюсь спортом, и прекрасно знаю, как важна тренерская подготовка и поддержка, поэтому лично разобрался в ситуации с несправедливым решением администрации школы по отношению к молодому тренеру», – передает РИА «Новости» пост Хорохордина в Instagram.

Он добавил также, что Аратин продолжает работать учителем физкультуры в школе села Сугаш.

«Необходимо вместе решить вопрос о предоставлении транспорта. Тем более что деньги в бюджете на эти цели есть, а самбо пользуется у нас большой популярностью и имеет серьёзные перспективы развития», – отметил глава Алтая.

Хорохордин поручил министерству образования республики и администрации района внимательно вникнуть в вопрос, и только после этого принять решение, выделив при возможности дополнительные средства.