Эксперт оценил американские данные о танковом превосходстве России над НАТО

«Американские журналисты, видимо, посчитали с учетом всех запасов российских танков, которые находятся на хранении», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Антон Лавров, комментируя данные американских журналистов, согласно которым число танков у России превышает количество боевых машин всех стран НАТО.

«У нас еще со времен СССР остались большие запасы устаревших танков, которые сейчас уже не нужны, но общее количество они повышают, что и дает вот такие внушительные цифры», – отметил независимый военный эксперт Антон Лавров.

По его словам, количество танков, реально находящихся в войсках, в боевых частях армии Российской Федерации, естественно намного меньше, чем у НАТО.

«В то же время за последние годы было модернизировано большое количество российских танков. Они были доведены до соответствующего уровню НАТО состояния. Так что современным натовским боевым машинам России есть чем ответить. Тем более у альянса далеко не все танки, стоящие на вооружении, самых последних модификаций», – отметил Антон Лавров.

Схожего мнения придерживается и генерал-полковник в отставке, бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России Сергей Маев. Он назвал данные, приведенные в исследовании американских журналистов, «враньем».

«Это неправда, – сказал газете ВЗГЛЯД Маев. – У Североатлантического альянса сейчас танков больше. Может быть, в период СССР такое соотношение и имело место, но сейчас не так».

Что касается оценки боевой мощи, то прямое сравнение российских и натовских танков провести нельзя, отметил собеседник.

«Это будет некорректно. Если взять предысторию, то, например, российский танк Т-62 создавался против американского М-60 и немецкого «Леопард-1». Более современные российские машины Т-72 и Т-80 способны эффективно противостоять представителям нового поколения танков «Абрамс» и «Леопард-2». Если говорить обобщено, то в целом танки отечественного производства Т-80, Т-72Б3 и Т-90 «Владимир», безусловно, сопоставимы по возможностям и оснащению с теми машинами, которые сегодня находятся на вооружении НАТО», – подтвердил Сергей Маев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ со ссылкой на данные сайта Global Firepower сравнили число танков у России и стран НАТО. Как пишет We Are The Mighty, у России есть около 22 тысяч танков. Европейские страны НАТО обладают примерно 11 тысячами таких машин. Если добавить танки США и Канады, то у НАТО наберется 18 тысяч танков, говорится в исследовании.