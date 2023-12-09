NRK: Норвежские военные практикуют похороны солдат из-за событий на Украине

Tекст: Александра Юдина

В статье указано, что сценарии войны стали острее и реальнее после того, как в прошлом году война пришла на Украину и в Европу, поэтому норвежские солдаты практикуют активные военные действия, а гибель людей и захоронение однополчан, передает РИА «Новости».

Как уточняет NRK, в ходе «тренировочных» похорон солдаты норвежской армии психологически готовят себя к потенциальному конфликту.

Так, по словам сержанта Стиана Мо, бойцам важно «тренировать головы», чтобы быть готовыми к войне.

Как в свою очередь отметил солдат Йенс Эспеланд, побывавший на учебном захоронении своих товарищей, стоит подумать и поразмышлять о том, что на самом деле представляет собой повседневная жизнь, подчеркнув, что к чему-то подобному невозможно подготовиться должным образом.

Ранее американский эксперт заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется поставить точку в конфликте.