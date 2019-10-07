Трамп отреагировал на появление второго разведчика-информатора

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что второй американский разведчик выступил информатором по делу о разговоре Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Трамп в Twitter заявил: «Тот же самый адвокат-демократ для обоих информаторов?». Президент США полагает, что «все (они) поддерживают» его предшественника на посту главы государства Барака Обаму и «коррумпированную Хиллари».

По словам Трампа, в США продолжается «охота на ведьм», передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что «не имеет значения, сколько людей решили назвать себя осведомителями по одному и тому же телефонному разговору», ведь Трамп сам опубликовал стенограмму беседы. Появление новых информаторов «не меняет тот факт», что глава американского государства «не сделал ничего плохого», передает ТАСС со ссылкой на Axios.

И.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни также считает, что чем дольше будет тянуться процесс импичмента, тем лучше для Трампа, который может победить на выборах в 45 из 50 штатов. Не все в окружении Трампа согласны с этим.

Напомним, второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведсообщества США Майклу Аткинсону об июльском разговоре Трампа и Зеленского. Из-за этого разговора Трампу грозит импичмент.

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