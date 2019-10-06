Немецкий министр три часа провел в греческой таверне из-за поломки самолета

Визит министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера в Грецию продлился на три часа дольше из-за очередной поломки правительственного самолета, сообщает Focus Online.

По информации издания, причиной задержки стал отказ бортового компьютера, передает ИноТВ.

В итоге Зеехофер провел три часа в местной таверне в компании греческого еврокомиссара по миграции Димитриса Аврамопулоса. До ужина они обсуждали миграционные вопросы в Греции.

После того как поломка была устранена, Зеехофер смог отправиться в обратный полет. Высланный в Афины запасной борт «Global 5000» вернулся в Германию без пассажиров.

У первых лиц Германии регулярно возникают проблемы с правительственными самолетами. Так, в августе главе МИД ФРГ Хайко Маасу пришлось сменить самолет на пути в Москву и в Нью-Йорк из-за неисправности.

Проблемы с самолетами возникали также у канцлера Германии Ангелы Меркель, лайнер которой в ноябре прошлого года испытал проблемы уже в полете и вынужден был вернуться.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вылетел в Польшу на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны с опозданием из-за неисправности правительственного самолета Airbus A321.

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