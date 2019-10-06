Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту NBC News Киру Симмонсу заявил, что ему неинтересно положение, в котором находится украинский президент Владимир Зеленский.

«Я не знаю, мне это неинтересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его (Зеленского)», – передает слова Путина РИА «Новости».

Ранее премьер России Дмитрий Медведев заявил, что считает незавидной участь Зеленского, который оказался втянут в предвыборную борьбу между Демократической и Республиканской партиями США.

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