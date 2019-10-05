Зеленский обсудил с силовиками и МИД Украины разведение войск в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с руководством силовых и внешнеполитического ведомств разведение войск в Донбассе.

В обсуждении участвовали начальник генштаба – главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, руководители СБУ и МВД Иван Баканов и Арсен Аваков, а также глава МИД страны Вадим Пристайко. передает ТАСС.

Зеленский подчеркнул, что приоритетными являются вопросы безопасности населения и достижения устойчивого мира в Донбассе.

В частности, речь шла о разведении войск у населенных пунктов Золотое и Петровское, куда руководство страны направится в ближайшее время. Также украинские власти посетят район Станицы Луганской. Они хотят убедиться, что местному населению ничего не угрожает.

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Напомним, Киев подписал в Минске «формулу Штайнмайера», после чего на Украине вспыхнули протесты, за которыми, вероятно, стоит бывший президент страны Петр Порошенко. Порошенко утверждает, что разведение войск по всей линии соприкосновения станет «страшной ошибкой».

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