Порошенко предложил свой «мирный план» по Донбассу

Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал свою версию «мирного плана» урегулирования ситуации в Донбассе.

Он заявил в Twitter, что его «мирный план» включает в себя прекращение огня, вывод российских войск, которые якобы присутствуют в регионе, отвод тяжелой техники, а также «освобождение всех заложников». Также в регионе требуется восстановить украинскую финансовую систему. Только после этого, заявил Порошенко, можно начинать «подготовку к выборам».

Порошенко заявил, что нельзя допустить раздора внутри Украины, украинский народ должен объединиться. Бывший президент заявил, что враг Украины находится за ее пределами, «имя этому врагу – Владимир Путин».

«Формулу Штайнмайера» он назвал «мифами и фейковыми новостями». По его словам, минские договоренности не предусматривают ни ее, ни разведение войск.

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Разведение войск по всей линии соприкосновения Порошенко считает «страшной ошибкой». Он подчеркнул, что позиции ВСУ были оснащены перед зимой, а теперь войска хотят «вывести в чистое поле». Порошенко заявил, что «это смертельно опасно».

Напомним, Киев подписал в Минске «формулу Штайнмайера», после чего на Украине вспыхнули протесты, за которыми, вероятно, стоит Порошенко.

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