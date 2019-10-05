Российский союз спасателей передумали ликвидировать

Руководство Российского союза спасателей (Россоюзспас), созданного в 2006 году тогдашним первым замглавы МЧС Юрием Воробьевым, проголосовало против ликвидации организации, сообщил экс-глава высшего совета организации Сергей Щетинин.

«Организация остается, продолжит работать, двигаться дальше и развиваться. Это был технический вопрос (о ликвидации). У организации сменился президент – им стал Мингалеев Салават. Я добровольно покинул свой пост – надо дать дорогу молодежи», – сказал Щетинин.

Предыдущим президентом Россоюзспаса был Олег Баженов, который ранее занимал должность замглавы МЧС. Новый президент Салават Мингалеев в 2003-2004 годах возглавлял Центральный аэромобильный спасательный отряд «Центроспас» МЧС, а затем был заместителем директора департамента территориальной политики министерства, передает ТАСС.

В сентябре сообщалось, что «Российский союз спасателей» может прекратить свое существование из-за проблем с финансированием.

Россоюзспас – общероссийская общественная организация добровольных спасателей. Она была создана в 2006 году по инициативе Юрия Воробьева, который долгие годы был первым замглавы МЧС. В нее входят бывшие профессиональные спасатели, а также люди, которые готовы помогать в сложных ситуациях. Россоюзспас помогал пострадавшим от наводнения в Крымске Краснодарского края и на Дальнем Востоке, участвует в сборе помощи жителям Донбасса.