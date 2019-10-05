Президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником, отметив, что российская школа остается одной из лучших в мире, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что День учителя – это возможность сказать теплые слова признательности и искренней благодарности тем, «кого мы считаем своими наставниками, кто помог определиться с будущим и выбрать цель в жизни, преподал нам важнейшие уроки честности, человечности, доброты, любви к отечеству», говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент указал также, что педагогическое мастерство и мудрость всегда пользовались безграничным уважением в России.

«Вы учите быть порядочными и отзывчивыми, поощряете свободу мысли, творчества, научного поиска. И сами постоянно развиваетесь, идете вперед. Важно, что в вашей среде целое созвездие молодых ярких преподавателей и директоров школ. Именно от вас, от учителей, от вашей самоотдачи и профессионализма зависит, сможет ли отвечать российская школа вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире, обеспечить равные возможности для школьников на всем пространстве нашей большой страны», – сказал глава государства в поздравлении.

Российский лидер подчеркнул, что учителя многое делают для этого, а также выразил уверенность, что многое еще будет сделано в будущем.

Ранее Общероссийский народный фронт в честь Дня учителя запустил флешмоб, участники которого поздравляют своих педагогов с праздником в соцсетях. Кроме того, российские поп-звезды записали гимн российских учителей.

Также сообщалось, что во всероссийском конкурсе «Учитель года России – 2019» победила преподаватель русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили.