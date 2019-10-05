Предложено учредить День фронтового оленя

Следует учредить День фронтового оленя, чтобы увековечить память о помощи оленей людям в годы Великой Отечественной войны, заявил исполнительный директор Союза оленеводов ЯНАО Тимур Акчурин.

Акчурин в соцсети «ВКонтакте» напомнил, что в ноябре в регионе пройдет День памяти участников оленно-транспортных батальонов. Он также указал, что в августе «на площадке Музея Победы прошел День фронтовой собаки». Акчурин предложил «установить по аналогии» День фронтового оленя и «увековечить память об этом благородном животном и его подвигах».

Исполнительный директор Союза оленеводов подчеркнул, что в северных условиях в годы Великой Отечественной войны оленно-транспортные батальоны стали «незаменимой альтернативой механизированным транспортным средствам».

Отмечается, что коренные народы Севера «заступали на службу вместе со своими стадами».

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