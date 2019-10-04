Россиянка прожила 70 лет с вишневой косточкой в носу

Врачи Института оториноларингологии им. Свержевского извлекли из носа 80-летней пациентки вишневую косточку, с которой она прожила 70 лет.

Отмечается, что женщина обратилась в больницу после того, как на приеме у стоматолога у нее обнаружили на КТ образование в полости носа. На протяжении всей жизни у нее наблюдались регулярные слизисто-гнойные выделения из носа, однако пенсионерка не придавала им значения.

«Под контролем эндоскопической техники под местной анестезией образование было обнаружено и извлечено из полости носа. Им оказался ринолит – это конкремент или камень, образовавшийся в результате отложения фосфорнокислых и углекислых солей кальция из носовой слизи вокруг попавшего в нос инородного тела», – говорится в сообщении на сайте столичного Депздрава.

Пациентка не смогла вспомнить, когда косточка попала ей в нос, вероятно, это произошло еще в детстве.

Ранее в Башкирии врачи извлекли из легкого мужчины еловую ветку.