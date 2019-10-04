В «Гисметео» пообещали москвичам арктический холод

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4 октября, пятница  |  Последнее обновление — 10:46  |  vz.ru
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МС-21 вредят на этапе испытаний

Сливать негатив во время испытаний новейшей техники нехорошоФото: Марина Лысцева/ТАСС
В четверг СМИ рассказали, что испытания новейшего российского лайнера МС-21 в небе чуть не закончились катастрофой. На самом деле происшествие оказалось совсем не страшным – испытатели посадили самолет в штатном режиме, пострадавших нет. В этой истории важно другое: кто-то допускает утечки негативной информации о самолете в ходе летных испытаний. В США или Европе такое невозможно представить. Подробности...
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Евросоюз дискриминирует россиян по месту жительства

Брюссель готов принять жителей ДНР и ЛНР только по украинским паспортамФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Брюссель разработал технологию выявления среди обладателей российских паспортов жителей ДНР и ЛНР. Им будут отказывать в выдаче шенгенских виз. И хотя набор критериев не разглашается, в самих республиках считают, что заявления Евросоюза – это формальность, а желающие выехать в Европу жители Донбасса найдут способ это сделать. Подробности...
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Должны ли сотрудники ГАИ быть «вежливыми людьми»

Алана Ибрагимова задерживали весьма жесткоФото: кадр телеканала РЕН ТВ
Почти голливудский сюжет произошел в Москве: сотрудники полиции жестко задержали очередного мажора на дорогой иномарке. На этот раз попался сын вице-президента МТС, и есть подозрение, что и он, и его пассажир могли быть в состоянии наркотического опьянения. Почему ГИБДД действовала настолько решительно – и насколько это оправданно? Подробности...
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Версия о «вине России в гибели «Боинга» начинает разваливаться

Запад начинает по-новому смотреть на страшную катастрофу в украинском небеФото: Maxim Zmeyev/Reuters
Нидерланды, похоже, начинают менять свою позицию о «безусловной вине России» в катастрофе малайзийского «Боинга» над территорией Украины. «Роль Украины в катастрофе МН17 расследовалась до сих пор с позиции приоритета мировой политики, а не исходя из желания установить справедливость», признают в королевстве. Что же произошло? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Как бороться за ценности, которых нет

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Глобализация упакована так, что готова к продвижению на всемирный рынок без доработок – целиком. А вот что можно глобализации противопоставить, какова альтернатива этому уже готовому к употреблению продукту – большой вопрос. Подробности...

Осуждающие клиповое мышление не читали «Войну и мир»

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
У современных молодых людей клиповое мышление. Да и не только молодых. Мне тоже все сложнее читать длинные статьи и смотреть длинные новостные сюжеты. Тупеем? Поспорю. Возможно, напротив – развиваемся. Подробности...
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Как сегодня оценивают октябрь 1993-го

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Они готовились умирать за родину – но родина раздвоилась, и невозможно было понять, за кого умирать. Они подчинялись приказу, выполняли свой служебный долг – а люди, которые ими руководили, тешили свои личные или же политические амбиции. Подробности...
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    Зачем льготы «жертвам перестройки»

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      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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      В Пекине прошел масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

      В Пекине на главной площади столицы Тяньаньмэнь состоялся военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая. Он стал самым крупным за последние десятилетия
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      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

      Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате Техас
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          Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?
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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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              В «Гисметео» пообещали москвичам арктический холод

                 4 октября 2019, 10:32
              Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати  •
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              Волна тепла из атлантических субтропиков, вернувшая в Москву лето, сменится прохождением холодного фронта, предупреждают специалисты «Гисметео».

              В зоне холодного фронта ожидается умеренный дождь, разворот ветра на северо-западный и обратный суточный ход температуры, говорится в сообщении на сайте «Гисметео».

              «В выходные, 5-6 октября, в тыловой части циклона обрушится арктический холод. В Москве резко похолодает. По сравнению с пятницей среднесуточная температура понизится на 5-8 градусов. Вернется холодная неустойчивая погода глубокой осени. Местами выпадет первый снег», – добавили синоптики.


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