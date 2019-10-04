В «Гисметео» пообещали москвичам арктический холод

Волна тепла из атлантических субтропиков, вернувшая в Москву лето, сменится прохождением холодного фронта, предупреждают специалисты «Гисметео».

В зоне холодного фронта ожидается умеренный дождь, разворот ветра на северо-западный и обратный суточный ход температуры, говорится в сообщении на сайте «Гисметео».

«В выходные, 5-6 октября, в тыловой части циклона обрушится арктический холод. В Москве резко похолодает. По сравнению с пятницей среднесуточная температура понизится на 5-8 градусов. Вернется холодная неустойчивая погода глубокой осени. Местами выпадет первый снег», – добавили синоптики.