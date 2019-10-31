Матвиенко назвала канадскую модель расселения неподходящей для России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для России не подходит модель расселения жителей Канады.

Матвиенко в своей статье для «Парламентской газеты» отметила, что у России «совсем иные политические реалии».

По словам Матвиенко, в Канаде люди проживают вдоль границы с США, а остальные районы менее заселены.

«Урал, Сибирь, Дальний Восток – это наша, российская земля, родина миллионов людей. Здесь сосредоточена немалая часть отечественной экономики, находятся основные запасы полезных ископаемых, природных ресурсов, значимых не только для нас, но и для всего человечества. Продолжение оттока населения в перспективе чревато созданием угроз для экономической и оборонной безопасности страны, территориальной и политической целостности России. Мы не можем допустить подобного хода событий», – отметила спикер Совфеда.

Она отметила, что государство должно поддерживать средние, малые города и развитие туризма. Матвиенко также не согласна с идеей «сплошной урбанизации». По ее словам, выходом из ситуации может стать развитие транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры.