России и США предрекли союзничество в Третьей мировой войне

В Третьей мировой войне Россия примет сторону США, считает турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу, об этом он написал в своей новой книге.

Памукоглу в своей книге «Третья мировая война» полагает, что Россия займет место союзника США, так как в предыдущих двух мировых войнах страна уже была союзником Соединенных Штатов и Великобритании, пишет турецкое издание Aydinlik, передает «Иносми.ру».

Противоборствующими сторонами конфликта могут стать Америка – Россия и Китай – Индия, уверен военный.

«Войну начнет та сторона, против которой работает время, когда ситуация станет невыносимой, и этой стороной будут Соединенные Штаты Америки», – отметил Памукоглу.

«Выиграть время Китай попытается с помощью «политических и торговых атак», пояснил генерал-майор.

Конфликт может начаться из-за энергетических ресурсов, сосредоточенных на Ближнем Востоке. Контроль над ними – это «это политическая, военная и геополитическая цель» для США, и государство не может отказаться от нее, полагает военный.

«Искру, от которой загорится порох, может зажечь инцидент где-нибудь на пограничном посту, уничтожение самолета, затопление рыболовного судна, террористический акт, покушение и любое другое невообразимое происшествия. Более того, поводом к войне может послужить событие, которое даже не произойдет в действительности, но будет выдано за реальное», – назвал возможную причину Памукоглу.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, где может начаться Третья мировая война.