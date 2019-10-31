Митрополит обвинил главу Грузинской церкви в мужеложстве

В Грузинской православной церкви разворачивается скандал в связи с тем, что исключенный из состава Священного Синода митрополит Петрэ (Цаава) обвинил патриарха Илью Второго в мужеложстве, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он уличил председателя Синода в «мужеложстве, педерастии» и сказал, что грузинская церковь нуждается в «оздоровлении».

Другие члены Синода в четверг заявили, что владыка Петрэ вел себя на заседании неприлично, оскорбил главу ГПЦ, и его пришлось насильно вывести из здания патриархии.

Однако исключенный из Синода митрополит продолжает настаивать на обвинениях и говорит, что есть духовники, готовые дать показания на этот счет.

Илья Второй – самый авторитетный деятель в Грузии, институт церкви традиционно пользуется высоким доверием. В этой связи премьер-министр Георгий Гахария назвал обвинения против патриарха «атакой на государственность».

«Патриарх Грузии Илья Второй является символом духовности нашей страны, нашего прошлого, настоящего и будущего», – заявил глава правительства.

По его словам, выпады против главы ГПЦ «абсолютно неприемлемы».

Премьер-министр выразил уверенность в том, что граждане Грузии полностью поддерживают Илью Второго.

Вице-спикер парламента от «Альянса патриотов» Ирма Инашвили назвала выступление митрополита Петрэ частью плана по разрушению единства ГПЦ, который был давно разработан экс-президентом Михаилом Саакашвили и главным идеологом его партии «Единое национальное движение» Георгием Бокерия.

По ее словам, «псевдолибералы атакуют православие по всему миру, в том числе в Грузии».

Экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе заявила, что «сегодня оскорбление нанесено не только патриарху, но и всем верующим».