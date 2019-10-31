Путин поручил решить вопрос с пенсиями для многодетных матерей-опекунов

Президент Владимир Путин потребовал решить проблему невыплаты страховой части пенсии при выходе на пенсию работающих многодетных матерей-опекунов.

«Безобразие, это не ирония, не шутки, я эту проблему знаю, я уже поручение правительству дал, эта несправедливость должна быть устранена», – сказал он, передает ТАСС.

Напомним, право досрочно выйти на пенсию имеют опекуны инвалидов с детства. При этом у них тоже должен быть страховой стаж – не менее 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин. Возраст выхода на пенсию для опекунов сокращается на один год за каждые полтора года опеки.