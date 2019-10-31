Россия передала Израилю двух подозреваемых в убийстве

Россия выдала Израилю двоих подозреваемых в убийстве 20-летнего израильтянина Адиэля Торати, заявила израильская полиция.

«В результате полицейской операции, проводимой в координации с российской полицией и представителями полиции Израиля в России, в четверг двое подозреваемых в возрасте 16 и 18 лет были экстрадированы в связи с расследованием убийства Адиэля Торати в Петах-Тикве. Двое подозреваемых в причастности к убийству бежали из страны год назад, когда началось уголовное расследование убийства», – сообщили правоохранительные органы Израиля, передает РИА «Новости».

Официальный представитель полиции страны Михаил Зингерман подчеркнул, что в ходе операции взаимодействие между странами происходило на высоком уровне.

«Оба подозреваемых – коренные израильтяне. Первоначально они бежали в Умань, но потом решили перебраться в Россию ... Координация между структурами разных стран была на высочайшем уровне. Был задействован полицейский атташе Израиля в России, международный отдел прокуратуры, Интерпол. Этот высокий уровень сотрудничества привел к таким результатам – меньше чем за полгода экстрадиция состоялась», – уточнил Зингерман.

Молодых людей доставили в аэропорт Бен Гуриона, их арестовали. По этому же делу ранее предъявили обвинение двум другим подозреваемым.

В среду министр юстиции Израиля Амир Охана подписал ордер на экстрадицию гражданина России Алексея Буркова в США, которого Вашингтон обвинил во взломе американских платежных терминалов.