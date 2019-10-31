Прокуратура проверит «бойцовский клуб» для детей на Сахалине

Прокуратура начала проверку данных о кулачных боях подростков на Сахалине, сообщает региональное надзорное ведомство.

В среду портал Okha65.ru рассказал о группе во «ВКонтакте», в которой молодых людей в возрасте от 13 до 17 лет приглашают на добровольные бои без правил один на один. Последний бой проходил 29 октября в городском парке, сейчас данная группа перестала быть общедоступной.

«Организована проверка сведений об организации на территории городского округа Охинский уличных кулачных боев с участием несовершеннолетних. Будет дана оценка своевременности и полноты деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

Напомним, 3 октября московская полиция начала проверку по факту драк учеников в одной из школ. По предварительной информации, школьники дрались за деньги.

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