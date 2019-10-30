Последняя скотобойня для собак закрылась в Сеуле

В столице Южной Кореи Сеуле закрылась последняя скотобойня для собак после того, как три последних магазина собачьего мяса согласились отказаться от этой практики, сообщает Daily Mail.

О закрытии всех скотобоен для собак в Сеуле объявил мэр города Пак Вонсун, который уже больше года ведет кампанию по прекращению подобного вида деятельности.

«Благодаря нашим убеждениям в течение многих лет мы закрыли все бойни в Сеуле», – приводит его слова Daily Mail.

«Мы будем поддерживать город как безубойное место, чтобы продвигать достоинство сосуществования животных. Если деятельность скотобоен в Сеуле возобновится, мы будем использовать все средства, чтобы остановить ее», – подчеркнул Вонсун.

Ранее в Москве зоозащитники заявили, что нелегалы из Вьетнама якобы массово отлавливают собак и едят их.