Зоозащитники призвали защитить столичных собак от вьетнамцев

Активисты столичной зоозащитной организации заявили, что вьетнамские нелегалы в Раменском районе якобы массово отлавливают собак и едят их.

По словам активистов, в поселке Островцы Раменского района в местной агрофирме трудятся нелегалы из Вьетнама, которые якобы «ловят и откармливают собак и кошек на мясо», живя на территории агрофирмы.

«Несколько дней назад наши волонтеры обнаружили это адское место, забили тревогу. Ситуация на данный момент (на территорию) никого не пускают, из 40 собак спасено 15. И то благодаря девочкам, которые останавливали все машины, выезжающие с территории, и досматривали. Собак девочки конечно же забрали», – сообщается в Instagram активистки Ирины Михайловой.

Она просит людей, прежде всего, «крепких мужчин», приехать и помочь забрать животных, поскольку «людей катастрофически не хватает».

Люди, живущие в поселке признались зоозащитникам, что в последнее время на улицах не видно бродячих собак, пропадают и домашние животные. Девушка сообщила, как очевидцы рассказывали о кошке, заживо насаженной на шампур, и о хозяине собаки, который нашел шкуру своего любимца у здания агрофирмы.

Ранее сообщалось, что якутский живодер записал издевательство над собакой на видео.