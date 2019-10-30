СБУ поймала «агента ФСБ»

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что в Черкасской области контрразведка задержала якобы при получении секретных документов военного характера «агента ФСБ России».

Как утверждают в украинском ведомстве, житель Черкасской области был якобы завербован кадровым офицером ФСБ на территории России. По данным ведомства, мужчина согласился за деньги передавать информацию по обороноспособности Украины, говорится в сообщении на сайте СБУ.

«Для получения документов с ограниченным доступом агент российской спецслужбы устанавливал контакты с военнослужащими ВС Украины. Для передачи собранных сведений российские кураторы предоставили агенту специальное техническое средство со встроенной камерой и «отработали» каналы связи», – добавили в СБУ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее СБУ заявила о задержании сотрудника предприятий госконцерна «Укроборонпром», который якобы работал на российскую военную разведку.