Названа сумма украденных у россиян денег через интернет-банкинг

В 2018 году три четверти ущерба от кибермошенничества пришлись на украденные у россиян суммы с использованием интернет-банкинга, заявил руководитель рабочей группы по защите прав пользователей интернета, председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Для того, чтобы мы осознали размах (киберпреступности), общий ущерб – 2 млрд рублей. Почти 1,5 млрд из них похищены в результате кибермошенничества с использованием интернет-банкинга», – сказал Малькевич на заседании рабочей группы, передает «Интерфакс».

По его словам, средняя потеря каждого обманутого россиянина составляла от 100 до 500 тыс. рублей. Причем, как отмечается, всегда эти мошенничества происходят через подменные номера.

Он пояснил, что «не все люди это понимают». «Одно дело, когда звонок идет, условно говоря, с «левого» мобильного номера, но в основном все эти номера определяются, как городские. Они идут через «левые» сим-карты», – отметил Малькевич.

Он напомнил, что, по озвученным ранее данным, в России в 2018 году было совершено 206 тыс. киберпреступлений, из которых раскрыто лишь 35 тысяч.

Ранее сообщалось, что летом 2019 года ЦБ передал операторам связи сведения о более чем 2,5 тыс. телефонных номерах, с которых звонили клиентам банков. Операторы заблокировали 218 из них, для 59 – ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 случаях выявили подмену номера банка. Об этом говорится данных, которые регулятор представил на консультационном совете по развитию национальной платежной системы данным. В еще более чем 2 тыс. случаях операторы не стали принимать мер, так как не нашли для этого оснований.