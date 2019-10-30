Марафон ОИ-2020 решили перенести из Токио в Саппоро

Международный олимпийский комитет (МОК) создаст рабочую группу по переносу марафона и соревнований по спортивной ходьбе во время Олимпийских игр в 2020 году из Токио в северный город Саппоро из-за жары, сообщил глава координационной комиссии МОК Джон Коутс.

«Я предлагаю 1 ноября организовать четырехстороннюю рабочую группу в составе представителей японского правительства, столичной администрации, организационного комитета Игр-2020 и МОК», – передает ТАСС слова Коутса.

Он также подчеркнул, что если у администрации или жителей Токио остаются какие-то вопросы, МОК готов в полной мере и в любой необходимой форме объяснить решение по переносу части соревнований из столицы на север страны.

«Мы осознаем и ценим всю ту подготовительную работу, которую провели токийцы, и готовы объяснить, на чем основывается наше решение», – добавил он.

Напомним, 17 октября губернатор Токио Юрико Коикэ, комментируя ситуацию вокруг возможного переноса марафона и соревнований по спортивной ходьбе на ОИ-2020 из Токио в Саппоро, в шутку предложила провести их на «северных территориях», как в Японии называют Южные Курилы.

Посольство России отреагировало на высказывание губернатора Токио Юрико Коикэ, предложившей провести соревнования ОИ-2020 на южных Курильских островах, заявив, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом.