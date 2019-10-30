Шойгу призвал страны СНГ противостоять искажению военной истории

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30 октября, среда  |  Последнее обновление — 12:07  |  vz.ru
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Туристы с Украины повысят доходы Крыма

Украинцы снова начали ездить отдыхать в КрымФото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Крымский мост второй год подряд обеспечивает полуостров рекордным за все постсоветские годы турпотоком. Как ни странно, свою лепту вносят и украинцы, которые снова стали ездить отдыхать в Крым. Открытие железнодорожного сообщения привлечет в Крым в ближайшие годы еще больше отдыхающих. Более высокой активности ждут и от гостей с Украины. Подробности...
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Константин Косачев: Альтернативы «развороту над Атлантикой» не было

«Примаков жертвовал личными интересами ради того, чтобы быть нужным стране», – вспоминает КосачевФото: Viktor Korotayev/Reuters
«Евгений Максимович пропускал все через себя. Но я никогда не испытывал ни малейших сомнений, что любое давление на него не имело никаких последствий. У него был, что называется, внутренний стержень», – поделился воспоминаниями с газетой ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев, долгие годы работавший с Евгением Примаковым.  Подробности...
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Музей ГУЛАГа во второй раз созывает в Москве акцию «Колокол памяти»

На акцию «Колокол памяти» в Москве соберутся полпреды большинства российских регионовФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Я видел лагерные кладбища. Это просто палочки, торчащие из земли. На них висят консервные банки, на дне которых выбит даже не номер заключенного, а только ряд и место», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор музея ГУЛАГа Роман Романов. В среду он организует в Москве акцию «Колокол памяти», цель которой – не дать кануть в Лету миллионам жертв политических репрессий советского отрезка нашей истории. Подробности...
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США отомстили Турции за Сирию и С-400

Немцы при проведении геноцида использовали газовые камеры, а турки обошлись этим простым наборомФото: David Mdzinarishvili/Reuters
Дональд Трамп пообещал, что Турция дорого заплатит за покупку у России С-400 и самоуправство в Сирии − и вот теперь в Вашингтоне приступили к наказанию непокорных. Конгресс одобрил введение санкций, затрагивающих не только министра обороны Турции, но и президента Эрдогана. В тот же день было принято решение, на которое США не решались долгие годы − о признании геноцида армян. Что все это значит? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Гасану Гусейнову ничего не будет

Сергей Лукьяненко, писатель
Профессор ВШЭ с его чудесными наездами на русский «убогий клоачный язык» и «одичавшую страну» заслуживает похвалы. Профессор ляпнул то, что в его окружении говорят только в дружеском кругу людей «с хорошими лицами». Подробности...

Кажется, я нашел новый символ России

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Оренбург – самый странный город страны. Все, что я о нем прочитал в самолете по пути, противоречит здравому смыслу. Но этот город и есть символ Родины. Непонятный, непредсказуемый, нерациональный – и поэтому прекрасный. Подробности...
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Японский минимализм Suzuki Vitara

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Этот автомобиль для истинных поклонников марки Suzuki. Хваленая японская надежность и приверженность бренду увеличивает количество продаваемых Vitara, но качественного скачка не наблюдается. Подробности...
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      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
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              Шойгу призвал страны СНГ противостоять искажению военной истории

              30 октября 2019, 11:38

              Текст: Евгения Шестак

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              Необходимо всячески противостоять попыткам переписать военную историю народов бывшего СССР и искажению событий Великой Отечественной войны, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

              На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Шойгу отметил, что на сегодняшний день появляется все больше желающих переписать историю и сделать все, чтобы «победители перестали быть таковыми», передает РИА «Новости».

              «Конечно, надо делать все для того, чтобы противостоять любым попыткам переписать эту историю и, уж тем более, из победителей сделать проигравших, а из проигравших сделать победителей», – сказал Шойгу.

              Министр призвал коллег из стран СНГ совместно противостоять таким фальсификациям. По его словам, в том числе по этой причине Россия пригласила страны СНГ участвовать в праздничных мероприятиях в честь 75-летия Великой Победы.

              «Пригласили всех наших коллег на праздничные мероприятия в Москву для того, чтобы воинские контингенты стран Содружества приняли участие в Параде Победы на Красной площади», – сказал Шойгу.

              Шойгу надеется, что «и азербайджанские военнослужащие примут самое активное участие в этом мероприятии, как это было и ранее».

              Ранее Россия пригласила на празднование юбилея Победы британского премьера Бориса Джонсона, президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Приглашен также президент Белоруссии Александр Лукашенко.

              Президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что приедет на День Победы в Москву. Также президент Кипра пообещал приехать на 75-летие Победы в Москву.


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