Шойгу призвал страны СНГ противостоять искажению военной истории

Необходимо всячески противостоять попыткам переписать военную историю народов бывшего СССР и искажению событий Великой Отечественной войны, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Шойгу отметил, что на сегодняшний день появляется все больше желающих переписать историю и сделать все, чтобы «победители перестали быть таковыми», передает РИА «Новости».

«Конечно, надо делать все для того, чтобы противостоять любым попыткам переписать эту историю и, уж тем более, из победителей сделать проигравших, а из проигравших сделать победителей», – сказал Шойгу.

Министр призвал коллег из стран СНГ совместно противостоять таким фальсификациям. По его словам, в том числе по этой причине Россия пригласила страны СНГ участвовать в праздничных мероприятиях в честь 75-летия Великой Победы.

«Пригласили всех наших коллег на праздничные мероприятия в Москву для того, чтобы воинские контингенты стран Содружества приняли участие в Параде Победы на Красной площади», – сказал Шойгу.

Шойгу надеется, что «и азербайджанские военнослужащие примут самое активное участие в этом мероприятии, как это было и ранее».

Ранее Россия пригласила на празднование юбилея Победы британского премьера Бориса Джонсона, президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Приглашен также президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что приедет на День Победы в Москву. Также президент Кипра пообещал приехать на 75-летие Победы в Москву.