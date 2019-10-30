МИД допустил усиление обмена данными о террористах с Интерполом

Россия может повысить информационный обмен с Интерполом, ОБСЕ и НАТО по вопросам борьбы с террористической угрозой, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.

«Не отрицаем возможности повышения информационного обмена [по борьбе с терроризмом] с Интерполом, а также специализированными структурами ОБСЕ и НАТО», – цитирует ТАСС Панкина.

В воскресенье США объявили о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство*» Абу Бакра аль-Багдади. Американский лидер Дональд Трамп выразил благодарность Москве за помощь.

Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что перед операцией связывался с российскими представителями.