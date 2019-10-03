Россия выступила против вступления Тайваня в ИКАО

У Тайваня нет права вступить в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), так как это не суверенное государство, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Российская сторона признает, что в мире существует только один Китай, правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Российская сторона выступает против иных трактовок и любых других интерпретаций», – передает ее слова ТАСС.

Захарова отметила, то в связи с этим Россия выступает против членства Тайваня в ИКАО, как и в других организациях, где членами могут быть только суверенные государства.

Напомним, суверенитет Тайваня является предметом спора – само государство считает себя независимым государством, однако Китай настаивает на том, что это часть республики.

При этом Тайвань поддерживается США. Так, в августе Китай заявил США протест и пригрозил санкциями в связи с решением Вашингтона одобрить продажу вооружений Тайваню.

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