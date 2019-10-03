Из-за укусов комара в США умерли более десяти человек

В США зафиксировали 11 случаев заражения редким вирусом восточного лошадиного энцефалита с летальным исходом.

Последний случай был зафиксирован в штате Мичиган. До этого в штате было зафиксировано еще три смерти от этого вируса, передает RT со ссылкой на CNN.

Также ранее от восточного лошадиного энцефалита скончались три человека в Массачусетсе, трое в Коннектикуте и один в штате Род-Айленд.

Передается это заболевание обычно через укус комара. В связи с этим власти Род-Айленда распылили средство от комаров в четырех районах после смертельного случая.

Отмечается, что в настоящее время вакцина от болезни существует только для лошадей.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как легендарный советский разведчик добыл вирус смертельно опасной болезни.