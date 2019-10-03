Избившему DJ Smash промоутеру отказали в УДО

Осужденному за избиение музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) промоутеру Сергею Ванкевичу отказали в условно-досрочном освобождении, сообщили в Пермском краевом суде.

«Пермский краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменения», – сообщили в суде, передает РИА «Новости».

Напомним, в июле 2018 года Ленинский районный суд Перми приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении экс-депутата Александра Телепнева и Ванкевича, которые в феврале в одном из баров напали на DJ Smash. В октябре Телепневу добавили еще два месяца колонии за участие в избиении студента в ночном клубе.

Позднее Ширман отсудил у избившего его экс-депутата 11 млн рублей.

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