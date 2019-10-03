Главред информагентства на Магадане заявил о нападении

Неизвестные напали на главного редактора информагентства «Весьма» в Магадане Андрея Гришина в подъезде его дома.

Гришин заявил, что его избили двое мужчин и потребовали отказаться от критических публикаций. Журналист снял убегавших преступников на видеокамеру телефона, передает РИА «Новости».

Полиция начала проверку по обращению главреда. По словам представителя пресс-службы УМВД региона, информация по данному происшествию зарегистрирована в установленном порядке в дежурной части городского отдела внутренних дел.

В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новороссийске возбудили дело после нападения помощницы главы города на журналистку местного издания.