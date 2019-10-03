Предложен эффективный способ сэкономить на оплате отопления

Замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех назвал «самый эффективный способ» сэкономить на оплате отопления.

По словам Блеха, самый эффективный способ – установка индивидуальных счетчиков тепла, которые позволят регулировать температуру батарей в квартире, что, в свою очередь, поможет сэкономить средства, передает РИА «Новости».

«Только индивидуальный счетчик даст объективную картину с затратами на отопление и заставит ресурсоснабжающие организации экономить газ, уголь, электроэнергию, которые они закупают для выработки тепла», – считает Блех.

Если оплачивать тепло по факту потребления для одной квартиры по каким-то причинам невозможно, то такая возможность наверняка существует в масштабах всего дома, отмечает профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергей Сиваев.

Для этого, по его словам, необходимы два условия. «Наличие общедомового прибора учета тепла и установка автоматизированного индивидуального счетчика, который позволит потреблять не то количество тепла, которое пришлет теплоснабжающая компания, а то, которое необходимо именно сейчас исходя из погодных условий и режима использования помещений», – пояснил Сиваев.

Но любые счетчики будут бесполезны, если в доме постоянно распахнуты или выбиты окна, или текут трубы. «Нужно следить за целостностью систем, чтобы избежать теплопотерь. Особенно это актуально для тех, кто обогревается с помощью электричества», – напомнил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Причем последний совет актуален и для владельцев частных домов, которым нужно заботиться об экономии самостоятельно, в том числе, с помощью грамотного утепления здания и труб. Сигал отметил, что, по подсчетам экспертов, снижение температуры в комнате всего на 1 градус дает экономию по счетам на отопление в 7%.

Напомним, 23 сентября в Москве начался отопительный сезон, а уже через три дня отопление было подано во все жилые дома столицы.