МЭР не исключило инфляции ниже 3% в 2020 году

Если ЦБ сохранит нынешнюю ключевую ставку, инфляция в России в 2020 году может оказаться ниже 3%, заявил глава МЭР Максим Орешкин.

«На этот год я говорил около 3,5%», – напомнил он, отметив, что прогноз Банка России по инфляции на 2019 год кажется «адекватным».

Если сохранится ставка в 6,5%, «инфляция может оказаться ниже 3% по итогам 2020 года», заявил министр. По его словам, инфляция будет ниже 3% уже в январе, передает РИА «Новости».

Дальнейшее изменение уровня инфляции зависит от того, «насколько действия ЦБ помогут развернуть динамику кредитования».

Напомним, МЭР предсказывало инфляцию в 3,8% в 2019 году и 3% в 2020 году. Позднее Орешкин сообщил, что инфляция замедляется быстрее, чем предполагали. По его словам, в 2019 году следует ожидать примерно 3,6%.