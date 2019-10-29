Опубликовано фото «перехвата» Су-35 натовскими F-16

Бельгийские F-16 «перехватили» российские Су-35 у северо-восточной границы НАТО, заявили ВВС Бельгии.

Утверждается, что перехват совершен самолетами F-16, которые сейчас развернуты у северо-восточной границы НАТО. Подразделения бельгийских ВВС сейчас входят в состав балтийской патрульной миссии альянса.

Фото самолетов F-16 и Су-35 опубликовано в Twitter бельгийских ВВС.

@BeAirForce #F16's currently deployed near #NATO’s North-Eastern border have successfully intercepted some Russian aircraft today, amongst which a powerful Sukhoi #SU35 ‘Flanker’. Our pilots and ground personnel did a great job, safeguarding the European NATO airspace once again. pic.twitter.com/09gQFw7llH — Belgian Air Force(@BeAirForce) October 29, 2019

В начале октября ВВС Бельгии также опубликовали фотографии российского Су-34 в прицеле тепловизора.