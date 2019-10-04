В НАТО опубликовали снимки Су-34 в прицеле

Авиация НАТО, ведущая патрулирование над Балтикой, опубликовала фотографии российского Су-34 в прицеле тепловизора.

Фотографии опубликованы в Twitter ВВС Бельгии, эти подразделения входят в состав балтийской патрульной миссии НАТО, передает РИА «Новости».

«После одного месяца охраны воздушного пространства Балтии военно-воздушные силы провели уже 109 вылетов общей продолжительностью 191 час. Наши F-16 и экипажи уже 16 раз поднимались в воздух по тревоге и выполнили восемь перехватов», – сообщило ведомство.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем Россия сообщает НАТО о полетах своих истребителей.