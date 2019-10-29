Врач назвал причины «омоложения» инсульта

Инсульт все чаще стал встречаться у людей молодого возраста из-за изменения образа жизни человека, в том числе заболевание возникает по причине постоянного стресса, гиподинамии, неправильного питания. 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.

Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ имени Пирогова, главный учёный секретарь Всероссийского общества неврологов Михаил Мартынов.

«В последнее десятилетие мы наблюдаем изменение образа жизни не только в нашей стране, но и в мире в целом. Это гиподинамия, изменение образа питания, конечно, эти два фактора, плюс постоянный хронический стресс способствуют тому, что инсульт стал молодеть», – приводит слова Мартынова РИА «Новости».

По словам эксперта, для профилактики развития инсульта необходимо вести здоровый образ жизни, питаться правильно, и заниматься физической активностью, а также получать положительные эмоции.



Мартынов подчеркнул, что ежегодно количество людей с инсультом увеличивается, в том числе причиной этого является рост продолжительности жизни.

Ранее Роспотребнадзор дал советы по своевременной профилактики инсульта.