Роспотребнадзор дал совет по профилактике инсультов

Специалисты Роспотребнадзора дали советы по своевременной профилактики инсульта.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, гипертония является фактором риска развития инсульта, при этом часто она протекает без выраженных симптомов. Без диагностики и лечения гипертония приводит к повреждению кровеносных сосудов, что становится причиной серьёзных заболеваний.

«Регулярное измерение артериального давления, его своевременная медикаментозная коррекция и изменение образа жизни – путь к профилактике грозных осложнений гипертонии, включая инсульт», – сообщили в Роспотребнадзоре.

К факторам риска относится также малоподвижный образ жизни, при этом 30 минут упражнений умеренной интенсивности пять раз в неделю могут снизить риск развития инсульта на 25%.

В ведомстве отметили также, что существенно снижает риски рацион питания, основанный на растительных продуктах, с умеренным количеством мяса и рыбы.

«Избыточная масса тела повышает риск развития инсульта на 22%, а при ожирении этот риск увеличивается на 64%. Вероятность инсульта повышается как следствие гипертонии, ишемической болезни сердца, и диабета II типа, которые развиваются на фоне избытка массы тела», – отметили в ведомстве.

Нарушения регулярности сердечных сокращений при отсутствии лечения также могут стать причиной развития инсульта. Подобные инсульты протекают тяжелее прочих, и чаще приводят к летальному исходу. Но при своевременной диагностике и лечении эти инсульты можно предотвратить.

В ведомстве также добавили, что выкуривание 20 сигарет в день в шесть раз увеличивает вероятность инсульта. Кроме того, употребление слишком большого количества алкоголя как регулярное, так и разовое, увеличивает риск заболевания.

«Один из пяти человек, перенесших инсульт, страдает сахарным диабетом II типа. Диабет диагностируется врачом с помощью простого анализа крови. Диабет можно контролировать с помощью лекарств, диеты и физических упражнений», – отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, примерно один из шести инсультов связан с последствиями депрессии или стресса.

Напомним, в воскресенье житель Сыктывкара, 34-летний Александр Денисов, который впал в кому после инсульта в Турции, скончался на борту самолета, который должен был доставить его в российскую больницу.

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