В штабе министерства обороны Йемена произошел взрыв

Два человека погибли в результате взрыва во временном штабе министерства обороны Йемена в провинции Маариб, министр обороны страны Мухаммед Али аль-Макдаши остался жив, сообщил источник.

По словам источника, «взрыв прогремел во временном штабе йеменской армии в провинции Маариб, где проходила встреча министра с рядом руководителей министерства, что, согласно предварительным данным, привело к гибели двух военнослужащих и ранению других», передает РИА «Новости».

При этом «глава минобороны остался жив».

Сообщается, что причиной взрыва мог стать пуск ракеты мятежниками из движения «Ансар Алла» (хуситами). Ранее повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Однако США, ряд стран Европы и сама Саудовская Аравия обвинили в инциденте Иран, утверждая, что хуситы провести такую атаку не смогли бы.