Украинские силовики подтвердили начало разведения сил в Золотом

Штаб операции украинских силовиков подтвердил, что в 13.00 мск 29 октября стартовал процесс отвода сил от линии соприкосновения в Донбассе в районе Золотого.

«Сегодня, 29 октября 2019, в 12.00 (13.00 мск) начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Это стало возможным из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели», – говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик также подтвердил, что ополченцы и украинские силовики возобновили разведение сил в районе города Золотое. «Стороны только что возобновили разведение сил и средств в Золотом. Ими пущены белые и зеленые сигнальные ракеты, подтверждающие их готовность к этому», – заявил Сайдика, передает агентство БелТА.

Ранее во вторник о начале процесса разведения сил и средств в Золотом заявили министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и представители ЛНР.

Напомним, в субботу президент Украины Владимир Зеленский прибыл в поселок Золотое для обсуждения отвода войск и разругался с националистами. После этого главарь нацбатальона «Азов» пригрозил Зеленскому введением в Донбасс 10 тыс. бойцов.

Позже стало известно, что украинские националисты вывезли не все оружие из поселка Золотое-4, хотя МВД Украины подтвердило вывоз вооружения.