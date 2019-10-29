Генпрокуратура рассказала о вступающих в силу с 1 ноября законах

Генпрокуратура рассказала о 13 главных нововведениях в законодательстве, которые вступят в силу с ноября.

Так, например, с 1 ноября начинается переход интернет-операторов на национальную доменную зону.

«Внутри страны будет сформирован единый национальный интернет, на который невозможно будет влиять извне. Доступ к иностранным сайтам останется, а функционал пользователей не будет ограничен», – передает РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства.

Изменения в трудовом законодательстве обяжут работодателя проводить проверку условий труда на объекте для выявления опасных участков и прогноза рисков, а также обеспечения сотрудников средствами индивидуальной и коллективной защиты.

С 1 ноября всю готовую молочную продукцию производители молока обязаны будут сертифицировать в электронном виде.

Еще одно новшество в законе предполагает введение штраф за нескошенный борщевик на земельных участках. Гражданам за это грозят санкции от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тыс. рублей, предприятиям – до 1 млн рублей.

С ноября начнут действовать электронные формы ПТС (паспорт транспортного средства) и полиса ОСАГО. А все грузовые машины весом более 3,5 тонны должны быть оснащены тахографами.

Негосударственные пенсионные фонды начнут в обязательном порядке предоставлять в Пенсионный фонд Россию информацию о расходах и доходах от инвестирования накоплений граждан.

Микрофинансовые организации не смогут выдавать займы под залог жилья.

Также бессрочный вид на жительство в России будет выдаваться без ограничения срока действия (ранее только на 5 лет).

Росреестр будет уведомлять собственников жилья о сделках в электронной форме.

В законе о туризме с ноября закрепляется статус паломника и паломнической деятельности. На такие категории не будет распространяться закон об основах туристской деятельности в России.

План закупок по договорам с предприятиями малого и среднего бизнеса можно будет составлять на три года, а не на год, как это было раньше.

Напомним, в октябре 2018 года в России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов. В соответствии с новыми правилами, автовладельцы смогут ставить на учет транспортные средства с электронными ПТС. Для новых авто их использование станет обязательным с 1 ноября 2019 года.